В ЦВК РФ виключають участь Навального в президентських виборах

У російського опозиційного політика Олексія Навального практично немає шансів стати зареєстрованим кандидатом на президентських виборах через його судимості.

Про це Глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила в інтерв'ю телеканалу "Дождь", пише РБК.

При цьому Памфилова не виключила, що може "раптом статися якесь диво, і він [Навальний] напише касаційну скаргу".

"Я взагалі вважаю за краще не говорити про Олексія Анатолійовича Навальний, тому що для мене це якась така священна політична корова, яку краще не чіпати", - зазначила вона.

"Він в якихось особливих привілейованих умовах, напевно", - пояснила глава ЦВК.

Вона також зазначила, що не має права висловлювати свою позицію про потенційних кандидатів, оскільки очолює структуру, яка зобов'язана кандидатів реєструвати.

На початку травня заступник голови ЦВК Росії Микола Булаев заявив, що для того, щоб Олексій Навальний зміг брати участь в президентських виборах в якості кандидата, йому необхідно оскаржити вирок, щоб у нього з'явилося пасивне виборче право.

"Іншого способу немає. Буде інше рішення - будуть інші дії Центральної виборчої комісії ", - зазначав Булаев.

Нові умовні терміни у справі "Кировлеса" за розкрадання 16 млн руб. шляхом розтрати Навальний отримав на початку лютого. Ленінський суд Кірова засудив Навального до п'яти років умовно.

Відразу після оголошення вироку Навальний повідомив, що планує оскаржити його у вищій судовій інстанції.

"Ми покажемо, що рішення ЄСПЛ цинічно не було виконане", - заявив він.

Як повідомлялося, 12 червня Симоновський суд Москви ухвалив рішення про адміністративний арешт Навального на 30 діб. Його звинуватили в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів і непокору поліції.

Всього на Тверській вулиці в Москві 12 червня затримали понад 700 осіб. Відносно двох учасників акції заведено кримінальну справу про напад на поліцейського.