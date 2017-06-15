"Репортери без кордонів" закликали звільнити журналіста Асєєва (Васіна)

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Четвер, 15 червня 2017, 03:24

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" стурбована зникненням понад десять днів тому донецького журналіста Станіслава Асєєва, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, і закликає негайно його звільнити.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті організації.

"Ситуація з журналістом Станіславом Асєєвим вкрай тривожна. Ми вважаємо, що самопроголошена влада "ДНР" відповідальна за його долю і за його безпеку", - заявляють "Репортери без кордонів".

"Ми закликаємо всі сторони, в тому числі міжнародні організації, присутні у регіоні, сприяти його негайному звільненню", – зазначається у документі.

Як повідомлялося, український журналіст і публіцист, який залишився у Донецьку після окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник минулого тижня на окупованій території.

Востаннє він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

У Спеціальній моніторинговій місії ООН з прав людини 13 червня повідомили, що намагаються з’ясувати, що сталося і де перебуває журналіст.

Цього ж дня Національна спілка журналістів України звернулася з проханням до представників міжнародних місій у захопленому бойовиками Донецьку із проханням допомогти з’ясувати місце перебування Асєєва.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

Теми: Донецьк права людини
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