Депутат Барна після ДТП лишається у лікарні

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Четвер, 15 червня 2017, 08:44

Народний депутат Олег Барна після нічної аварії на площі Перемоги в Києві перебуває у лікарні.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на телефонну розмову з барною.

Журналісти зазначають, що подробиць про свій стан здоров'я депутат не повідомив.

"Слабим голосом віджартовується, що нібито "має нежить". Загалом запевняє, що "все нормально", проте має залишатись ще деякий час під наглядом лікарів. Скільки саме пролежить у лікарні, не уточнив", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вночі Барна потрапив у ДТП на площі Перемоги в Києві. Його машина влетіла в трамвай.

Через силу удару трамвай зійшов з рейок.

Теми: ДТП Київ Верховна Рада БПП
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