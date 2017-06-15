Бойовики вранці обстріляли Мар'їнку

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Четвер, 15 червня 2017, 08:59

Бойовики вранці обстріляли Мар'їнку у Донецькій області, ймовірно з важкої артилерії, яка заборонена Мінськими угодами.

Про це повідомив речник штабу АТО Антон Миронович.

"Близько 7.00 бойовики обстріляли Мар'їнку. Ймовірно з РСЗВ Град-П. Інформація про наслідки та обставини наразі уточнюється", - написав він у Facebook.

Трохи згодом в коментарі "Українській правді" він повідомив, що за попередньою інформацією ніхто не постраждав, однак пошкоджено декілька будинків.

"За попередньою інформацією, важливі об'єкти не пошкоджені", - додав він.

Як відомо, за Мінськими угодами ствольна артилерія тиму РСЗВ Град-П має бути відведена від лінії розмежування.

Оксана Коваленко, УП

Теми: АТО Донбас
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