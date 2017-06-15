У 5 районів Донеччини планують повернути воду у четвер

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Четвер, 15 червня 2017, 09:39

Електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновлено, проводять регламентні роботи й тестують обладнання для заповнення системи водою.

Про це інформує вранці 15 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій, нагадуючи, що з 10 червня через пошкодження двох ЛЕП і трансформаторної підстанції 5 районів Донецької області – Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський – були без централізованого водопостачання.

"15 червня, за умови проходження тестування обладнання, водопостачання буде відновлено", – інформує ДСНС.

Поки що воду подають із резервуарів та скважин по графіку. Організовано підвіз води населенню (з початку робіт підвезено 435,2 т питної та 1 тис. 360,95 т технічної води).

Водночас, Авдіївка досі залишається без газопостачання, ремонтні роботи пошкодженого 7 червня газопроводу не проводили через небезпеку для працівників.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас Донецька область Авдіївка Маріуполь
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