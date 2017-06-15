Корчак про свою можливу відставку: Не дочекаєтесь

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Четвер, 15 червня 2017, 10:30

Глава Нацагентства із запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що не піде у відставку, оскільки має певні зобов'язання перед структурою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не дочекається написання моєї заяви про відставку. Я взяла на себе зобов'язання, я організувала напрямок запобігання політичній корупції і зможу відстояти право Національного агентства серед інших антикорупційних органів", - підкреслила Корчак.

"Якщо у когось здають нерви, то виникає питання: це сила чи слабкість. Як на мене - слабкість", - додала вона.

Глава НАЗК зазначила, що люди, які вважають за необхідне для неї написати заяву про звільнення з посади, керуються "абсолютно суб'єктивною оцінкою" на рівні подобається-не подобається.

"Я не маю подобатися всім, я чиновник", - заявила вона.

Також Корчак прокоментувала інформацію про звільнення за власним бажанням члена НАЗК Руслана Рябошапки. На її думку, якщо його звільнять, це ніяких негативних наслідків для агентства не принесе.

"Це його особиста думка, яку ми маємо поважати. Коментувати його заяву я поки не буду, оскільки Кабінет міністрів не прислав нам копію рішення. На сьогоднішній ранок нічого в агентстві по Рябошапці не було", - сказала глава агентства.

Відповідаючи на питання про те, як звільнення Рябошапки може позначитися на роботі НАЗК в цілому, вона підкреслила: "Що стосується роботи - це жодним чином не вплине на якість роботи Національного агентства".

Корчак пояснила, що після уходу Рябошапки в НАЗК залишається три члена, що дозволяє органу бути правомочним в прийнятті рішень. За її словами, зараз Рябошапка перебуває у відпустці.

"Але водночас вважаю, що факт уходу Руслана Рябошапки повинен стати аргументом для Міністерства юстиції та конкурсної комісії для дообрання двох членів НАЗК. Вибори останнього, п'ятого, розтягнулися на рік, і зараз якраз час взятися до інтенсивної роботи", - вважає глава Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як відомо, в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталею Корчак і його членами Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

Наприкінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Сам він подав в Кабінет міністрів заяву про відставку, оскільки втомився говорити про проблеми агентства, не отримуючи відповідної реакції. В уряді кажуть, що його заяву задовольнили.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через збої в роботі системи електронних декларацій.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Крім того, НАЗК ніяк не може затвердити результати повної перевірки електронних декларацій членів уряду і прем'єр-міністра.

Теми: НАЗК звільнення
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