Глава представництва ЄС критикує Раду за гальмування реформ

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що неефективна робота Верховної Ради гальмує процес проведення українських реформ.



Про це він сказав у четвер в Києві в ході панельної дискусії VII національного експертного форуму "Точки зростання", передає "Інтерфакс-Україна".



"Коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив далі не рухатися через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам", – вважає Мінгареллі.



Дипломат підкреслив, що в українському парламенті знаходиться багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ.



Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту.



"Але крім технічного вимірювання є ще й політична воля. І якщо немає політичної волі, оскільки в Раді є люди захищають власні інтереси, то буде складно уряду сприяти реформам в Україні", – підсумував глава представництва ЄС.