Петиція до Порошенка про "Вконтакте" набрала необхідну для розгляду кількість голосів

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Четвер, 15 червня 2017, 12:34

На сайті президента України петиція про скасування заборони російської соцмережі "Вконтакте" набрала понад 25 тис. голосів, тепер Петро Порошенко зобов’язаний її розглянути.

Цю петицію зареєстрував чоловік на ім'я Анатолій Ткаченко 16 травня, її текст написано російською мовою.

"Це рішення (заблокувати "Вконтакте" - ред.) адміністрації президента несе низку негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - це обов'язок СБУ або кіберпідрозділів (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі повинно позначатися на звичайних людях?!", - йдеться у тексті петиції.

У правилах про петиції зазначається, що для розгляду необхідно не менше 25 тисяч голосів протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення заяви. За петицію про скасування заборони "Вконтакте" можна голосувати ще 63 дні, проте вже зараз вона має статус "очікує на розгляд". Тепер Порошенко зобов’язаний розглянути її протягом 10 робочих днів.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Українська правда

Теми: соцмережі Порошенко
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