Бойовики активізувалися біля Щастя – штаб АТО

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Четвер, 15 червня 2017, 13:02

Незаконні збройні формування посилили збройні провокації на луганському напрямку.

Про це на брифінгу в четвер розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора бойові дії велися практично по всьому фронту. Зокрема окупанти активізувалися біля Щастя, де зазвичай доволі спокійно. Противник тричі відкривав вогонь з протилежного берега річки Сіверський Донець і зокрема – з використанням важкої зброї", – сказав полковник.

Також, за його словами, дуже неспокійно було у Новоайдарському районі біля Трьохізбенки та у Попасняньскому біля Новоалександрівки. При цьому противник декілька разів застосовував міномети.

На Бахмутській трасі в районі Кримського сталися 2 короткотривалі ворожі обстріли.

Українська правда

Теми: АТО Донбас тероризм
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