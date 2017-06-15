Бойовики активізувалися біля Щастя – штаб АТО

Незаконні збройні формування посилили збройні провокації на луганському напрямку.

Про це на брифінгу в четвер розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора бойові дії велися практично по всьому фронту. Зокрема окупанти активізувалися біля Щастя, де зазвичай доволі спокійно. Противник тричі відкривав вогонь з протилежного берега річки Сіверський Донець і зокрема – з використанням важкої зброї", – сказав полковник.

Також, за його словами, дуже неспокійно було у Новоайдарському районі біля Трьохізбенки та у Попасняньскому біля Новоалександрівки. При цьому противник декілька разів застосовував міномети.

На Бахмутській трасі в районі Кримського сталися 2 короткотривалі ворожі обстріли.

Українська правда