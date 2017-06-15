Заступник Петренка розкритикував його і подав у відставку
Заступник міністра юстиції Андрій Вишневський подав у відставку через "втрату взаємної довіри" з міністром юстиції Павлом Петренком.
Заяву про відставку Вишневський опублікував у своєму Facebook.
"У зв'язку з кардинальною відмінністю визначальних ціннісних орієнтирів, різним баченням цілей і засобів державної правової політики, реформування органів юстиції, подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги, а також втратою взаємної довіри з Міністром юстиції України Павлом Петренком прошу звільнити мене з посади заступника Міністра юстиції України", - зазначив у заяві Вишневський.
Раніше Вишневський опублікував колонку на "Українській правді", в якій критикував міністра юстиції за те, що той, за його словами, не надає українській системі безоплатної правової допомоги необхідної незалежності.
Українська правда
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