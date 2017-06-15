Путін назвав Медведчука "українським націоналістом"

3974 перегляди
1
Четвер, 15 червня 2017, 13:27

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Віктор Медведчук є українським націоналістом, хоч йому самому це визначення і не подобається.

Про це він заявив у четвер під час прямої лінії з президентом Росії.

"У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він український націоналіст. Хоч йому і не подобається таке визначення, він вважає себе освіченим патріотом України", - заявив російський лідер.

Він сказав, що дружить з Медведчуком і прекрасно знає історію його родини.

"Ні для кого не секрет, що батько Медведчука був активним діячем Організації українських націоналістів, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці і був засланий на заслання, де Медведчук у Красноярському краї і народився", - повідомив Путін.

Президент Росії стверджує, що його кум Медведчук є палким прихильником незалежної і до цього ж федеративної України.

"Але він виступає при цьому за дуже добрі відносини з Росією, за економічну інтеграцію, за збереження спільної інфраструктури, енергетики, фінансової системи", - зазначив Путін.

Як відомо, Віктор Медведчук зараз від імені України бере участь у мінських переговорах щодо Донбасу.

Колись він очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми і став кумом Путіна, який похрестив його доньку Дарину.

Днями дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко і український боксер, молодший брат київського мера Володимир Кличко стали хрещеними батьками дочки нардепа з "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.

Євген Кізілов, УП

Теми: Путін Росія Медведчук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін розповів про другого онука і життя своїх дітей 15 червня 2017, 13:41
Путін відповів Порошенку на "немытую Россию" 15 червня 2017, 13:36
Путін похвалився, як санкції "включили росіянам мізки" 15 червня 2017, 12:33
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.200.98.---sensor+215.06.2017 13:50
путину наверное забыли доложить что национализм в Украине не популярен, и таким образом он сделал своему куму не рекламу как он думал, а наоборот.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Бойовики активізувалися біля Щастя – штаб АТО
За добу в зоні АТО поранено 3 бійців – штаб
Барна запевняє, що був тверезим, але вину в ДТП визнає
У Раді адвокатів Києва проходять обшуки. У справі Радецького
Усі новини
Відео

Три події фестивалю Porto Franko, які не можна пропустити

Донорство

5 міфів про донорство крові