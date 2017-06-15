Путін назвав Медведчука "українським націоналістом"

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Віктор Медведчук є українським націоналістом, хоч йому самому це визначення і не подобається.

Про це він заявив у четвер під час прямої лінії з президентом Росії.

"У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він український націоналіст. Хоч йому і не подобається таке визначення, він вважає себе освіченим патріотом України", - заявив російський лідер.

Він сказав, що дружить з Медведчуком і прекрасно знає історію його родини.

"Ні для кого не секрет, що батько Медведчука був активним діячем Організації українських націоналістів, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці і був засланий на заслання, де Медведчук у Красноярському краї і народився", - повідомив Путін.

Президент Росії стверджує, що його кум Медведчук є палким прихильником незалежної і до цього ж федеративної України.

"Але він виступає при цьому за дуже добрі відносини з Росією, за економічну інтеграцію, за збереження спільної інфраструктури, енергетики, фінансової системи", - зазначив Путін.

Як відомо, Віктор Медведчук зараз від імені України бере участь у мінських переговорах щодо Донбасу.

Колись він очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми і став кумом Путіна, який похрестив його доньку Дарину.

Днями дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко і український боксер, молодший брат київського мера Володимир Кличко стали хрещеними батьками дочки нардепа з "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.

Євген Кізілов, УП