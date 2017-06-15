Журналісти 16 країн вимагають звільнити журналіста з в'язниці Азербайджану

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Четвер, 15 червня 2017, 14:03

Журналісти з 16 країн закликають владу Азербайджану звільнити журналіста Афгана Мухтарли, якого викрали в Грузії 29 травня, насильно привезли до Азербайджану, і утримують у в'язниці.

З таким зверненням журналісти звернулися 15 червня.

"Ми засуджуємо посилення війни уряду Азербайджану проти критиків, одним із проявів якої було це викрадення. Ми вважаємо, що єдина мета процесу проти Афгану Мухтарли - це спроба змусити замовкнути журналіста, який розслідував корупцію в уряді Азербайджану", -йдеться у заяві.
 
"Абсурдність звинувачень проти Мухтарли – ще один доказ репресивного характеру цієї справи: влада Азербайджану звинувачують Мухтарли в незаконному перетині кордону після того, як журналіста насильно привезли до Азербайджану", - заявляють журналісти.

 

Також вказується, що "ми стривожені тим, як неефективно і неохоче влада Грузії розслідують цю викрадення".

 

Журналісти закликають міжнародне співтовариство втрутитися і підтримати Мухтарли.

"Для західних партнерів Азербайджану і Грузії буде ганьбою проігнорувати цю обурливу атаку на свободу слова", - сказано у заяві.

 

Заяву підписали журналісти з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Великобританії, Грузії, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, США, Таджикистану, України, Естонії, Франції.

Українська правда

Теми: ЗМІ свобода слова Азербайджан
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