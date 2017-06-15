Прокуратура розповіла, чому почався бунт у Кременчуцькій колонії

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Четвер, 15 червня 2017, 14:37

14 червня у дев’ятьох вихованців "Кременчуцької виховної колонії" виник конфлікт із працівниками дільниці карантину, діагностики і розподілу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Полтавської області.

Вказується, що дев’ятеро вихованців колонії, перебуваючи в дільниці карантину, діагностики і розподілу, почали вимагати послаблення встановленого режиму, а саме: надання їм у користування заборонених предметів.

"Після відмови працівниками адміністрації виконати вимоги, вихованці вели себе агресивно та шкодили майно в кімнатах дільниці. Окрім цього, 8 із них порізали собі руки уламками скла, кахлю і дзеркала", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що Кременчуцька місцева прокуратура внесла інформацію про даний факт у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (доведення до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) та ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого) КК України.

Водночас, Кременчуцька поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах".

Також Кременчуцькою місцевою прокуратурою проводиться перевірка дій адміністрації Кременчуцької виховної колонії.

Українська правда

Теми: прокуратура Полтава
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