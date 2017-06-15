Путін бачить розвиток русофобії у США

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Четвер, 15 червня 2017, 14:45

Президент Росії Володимир Путін вважає, що у Сполучених Штатах Америки розвивається русофобія, тоді як для росіян американці – не вороги.

На прямій лінії 15 червня на зв'язок із Москвою вийшов американський блогер Джеремі Боулінг із Арізони, який назвав себе великим шанувальником Путіна.

"Я дуже проросійський... Як американець, який бачить шалену русофобію у своїй країні, (хочу запитати) яку пораду Ви б мені дали, щоб чітко прояснити ситуацію, щоб допомогти американцям зрозуміти, що Росія – не ворог", – заявив чоловік по-англійськи .

Путін відповів: "Я знаю настрої наших людей: ми не вважаємо Америку своїм ворогом. Більше того, двічі в історії, коли нам було особливо важко, ми об'єднували свої зусилля – у двох світових війнах були союзниками".

"Російська імперія свого часу зіграла значну роль у набутті Сполученими Штатами своєї незалежності і підтримувала Сполучені Штати", – заявив президент РФ.

"Те, що зараз розвивається русофобія в США, – ми це бачимо. Ми вважаємо, що це – результат, насамперед, внутрішньополітичної боротьби, яка загострюється", – сказав Путін.

"Я не вважаю за можливе давати Вам якісь поради. Хочу Вам подякувати за цю позицію. Ми знаємо, що у Сполучених Штатах у нас дуже багато друзів – мені про це говорили американські колеги, та й опитування громадської думки, в усякому разі, місячної давності, говорять про те, що у нас багато друзів там", – додав він.

При цьому Путін зазначив, що "істерія в засобах масової інформації, напевно, впливає на умонастрої".

"Але запевняю Вас, що і в Росії дуже багато людей, які з великою повагою ставляться до досягнень американського народу і сподіваються на те, що наші відносини, врешті-решт, прийдуть у нормальний стан. У чому ми вкрай зацікавлені. І ми, і Сполучені Штати", – сказав він.

Пізніше на зауваження головного редактора "Независимой газеты" Костянтина Ремчукова про те, що наростає запит на поліпшення відносин зі США, Путін сказав, що Росія може співпрацювати з Америкою в контролі за нерозповсюдженням зброї масового знищення, боротьбі з бідністю, боротьбі з екологічними проблемами, по "гарячих точках".

"Ми знаємо зараз позицію чиної Адміністрації (Дональда Трампа) з приводу Паризьких угод. Але президент Трамп же не відмовляється вести дискусію на цю тему. І зараз почати з ним лаятися, обмінюватися шпильками, ображати один одного – це найгірший шлях. Тоді ми взагалі ні до чого не домовимося, а без Сполучених Штатів про щось домовлятися в цій сфері немає сенсу", – сказав Путін.

Крім того, на думку російського лідера, бідність – "одне з джерел радикалізму і тероризму в деяких регіонах світу". "І нам разом потрібно вирішити, що з цим робити", – додав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Путін США
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