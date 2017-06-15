У поліції пояснили, чому перекваліфікували вибух біля посольства США

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Четвер, 15 червня 2017, 15:27

На територію посольства США в Україні зловмисники кинули, швидше за все, петарду або світлошумову гранату, вибух якої реальної загрози для людей не становив.

Таку думку висловив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Нацполіції України – начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

"Спочатку злочин було кваліфіковано як терористичний акт, тому що пролунав вибух, і за зовнішніми ознаками це було застосування бойової гранати", – сказав він.

"Після проведення первинного огляду і дослідження, в тому числі нам в цьому допомогли американські колеги, було встановлено, що вибухових речовин не було, а швидше за все петарда або світлошумова граната була підірвана, тому справа була перекваліфікована на хуліганство", – розповів Крищенко.

За його словами, слідство вивчає масив доказів, в тому числі, відеозаписи, надані американським посольством.

Відповідаючи на запитання про те, чи встановлені підозрювані, і з якою метою було скоєно цей злочин, начальник главку поліції сказав:

"Версій, хто міг це зробити, багато, але поки немає якогось конкретного напрямку, щоб ми розуміли, що слідуючи йому, ми встановимо осіб, які скоїли цей злочин".

На уточнююче питання про те, чи могла ця бути свого роду попередження, Крищенко сказав:

"Будь-яких загроз або попереджень в Нацполіцію Києва і, наскільки я знаю, в центральний апарат, не надходило. Не було жодної інформації з попередженням про подальший розвиток подій".

Як відомо, у ніч на 8 червня 2017 року у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.

Було розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу, однак пізніше його перекваліфікували на "хуліганство".

До розслідування вибуху на території посольства США долучилася Служба безпеки України.

Теми: поліція Київ
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