Двоє соратників Навального просять в України притулку

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Четвер, 15 червня 2017, 15:53

Двоє російських опозиціонерів попросили політичного притулку на території України.

Із таким проханням двоє громадян Росії звернулися до українських прикордонників вранці 15 червня в одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією, інформує Держприкордонслужба.

"Чоловіки прибули в пункт пропуску та, пред’явивши для контролю закордонні паспорта громадян Російської Федерації, відразу висловили намір отримати захист на території України у зв’язку із їх політичним переслідуванням на території Росії", – сказано в повідомленні.

"Під час фільтраційних заходів, які проводилися спільно зі співробітниками СБУ, було встановлено, що дані громадяни належать до опозиційного блоку Олексія Навального та за політичну діяльність піддаються переслідуванню", – уточнюють прикордонники.

Обох чоловіків пропустили через кордон за встановленим порядком і спрямували до Міграційної служби України. 

Імена цих росіян прикордонники не повідомляють.

Як відомо, 12 червня – у День Росії – в багатьох російських містах пройшли акції проти корупції. У Санкт-Петербурзі і Москві силовики грубо хапали учасників мітингів і, за даними ЗМІ, затримали загалом понад 1200 осіб. Зокрема, затримали опозиціонерів Олексія Навального та Іллю Яшина.

Теми: Росія кордон Прикордонна служба
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