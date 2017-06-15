Крищенко про замах на Осмаєва і Окуєву: кілер хотів зробити подарунок

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Четвер, 15 червня 2017, 16:04

У слідства достатньо доказів для притягнення до відповідальності зловмисника, який вчинив замах на життя добровольців АТО Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву, а мотиви злочину будуть встановлюватися в ході подальшого розслідування.

Про це заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

"Ситуацію можна розкласти на дві складові. Перша: сам факт стрілянини, замаху, нанесення тілесних ушкоджень Осмаєву і злочинцеві. Злочинець встановлений, і в тому, що він стріляв у потерпілих, у слідства ніяких сумнівів немає. У тому, що вони відстрілювалися і завдяки тому, що зловмисник був поранений, його і змогли затримати, сумнівів теж немає", – пояснив він.

За словами Крищенка, кілер дає свідчення і розповідає свою версію подій.

"У нього ще важкий стан. Він коротко говорить, що хотів зробити подарунок", – зазначив Крищенко, підкресливши, що для кваліфікації справи і притягнення до відповідальності того, хто стріляв, матеріалів достатньо.

"А друга складова – це як ця людина потрапила в Україну, як він з ними (Осмаєвим і Окуєвою - ред.) познайомився, мотив його злочину та інші подробиці, включаючи зброю", – пояснив начальник главку поліції.

Крищенко зазначив, що правоохоронці проводять масштабне розслідування щодо того, як він був легалізований в Україні, як він отримав паспорт, вивчають його пересування, "але поки про конкретні висновки говорити рано".

Відповідаючи на запитання, чи отримані докази "російського сліду" цього злочину, він сказав:

"Про всі ниточки до РФ ми зараз розповідати не будемо. Є дуже багато цікавих версій і напрямків роботи, які ми досліджуємо... Є зовнішні ознаки, які навіть доступні журналістам. Він приїхав з Росії, у його багате кримінальне минуле, певні зв'язки".

"Я дуже багато читав всяких конспірологічних теорій, але є сам факт стрілянини... І, навіть якщо не буде встановлено, конкретними фактами не доведено, не підтверджено (наявність "російського сліду"- ред.), то сам факт спроби вбивства двох осіб – є. І російський слід на кваліфікацію злочину не впливає, чи не додає, не зменшує", – додав Крищенко.

Також він зазначив, що основним мотивом скоєння злочину слідство вважає патріотичну діяльність добровольців АТО.

"Ми переконані, що злочин пов'язаний з діяльністю Осмаєва і Окуєвої не тільки в останні кілька років, але і раніше", – сказав він.

Як відомо, 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: поліція кримінал
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