Луценко: Україні повернуть $500 тисяч, виведених в США за часів Януковича

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Четвер, 15 червня 2017, 16:30

Генпрокуратура у співпраці з Департаментом юстиції США забезпечила повернення 500 тисяч доларів, які незаконно вивів з України Мін’юст часів Януковича.

Про це у своєму Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральноі прокуратури України у тісній співпраці з Департаментом юстиції США забезпечено повернення в Україну понад 500 тисяч доларів США", - написав Луценко.

За його словами, ці кошти розтратило колишнє керівництво Мін’юсту часів Януковича. Гроші вивели з України, уклавши фіктивну угоду про надання послуг з американською компанією.

"Генеральна прокуратура продовжує здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 191 КК України", - додав генпрокурор.

"Хочу вкотре наголосити, що гроші, виведені з українського бюджету, так само як і корумповані посадовці, які переховуються за кордоном, неодмінно будуть повернуті до України", - написав Луценко.

У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін уточнив, що йдеться про близько 560 тисяч доларів США.

Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року квітня ГПУ заявила, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України.

Українська правда

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