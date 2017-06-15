У поліції заявляють, що викрили двох "перевертнів у погонах"

Два капітани одного з відділів Деснянського управління поліції Києва "кришували" злочинну діяльність злодіїв, торгівців краденим, приховували факти від реєстрації та фальсифікували звернення потерпілих.

Як повідомляє 15 червня Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, горе-оперативників затримали при одержанні чергового "відкату".

Було встановлено, що 29-ти та 31-річний оперуповноважені налагодили на території мікрорайону схему злочинного збагачення.

Змовники забезпечили прикриття діяльності місцевих кишенькових злодіїв, серед яких особи ромської національності та вихідці з кавказького регіону. Крім того, що злочинці спокійно почувалися на вулиці, вони безперешкодно цупили гаманці, годинники, ювелірні вироби та інші цінні речі на території торгових центрів та ринків, розташованих на цій території.

За даними слідства, таку можливість крадіям теж організували зазначені поліцейські, які до "співпраці" залучили працівників охорони об’єктів торгівлі. Тож саме охорона знищувала або приховувала відео з камер спостереження, на якому фіксувались момент крадіжки та особа злодія. Заяви потерпілих тими ж таки поліцейськими знищувалися, фальсифікувалися або взагалі не реєструвалися.

Зазначається, що крім "кришування" злодіїв, які щодня платили вагомий відсоток поліцейським зі свого "врожаю", "перевертні" в погонах прикривали діяльність осіб, які купували та збували крадене. Крім того, змушували сплачувати хабарі і місцевих підприємців за неперешкоджання їхньому бізнесу.

Під час одержання від цієї особи чергового "відкату" – 10,4 тисяч гривень – капітанів поліції Деснянського району Києва взяли спільними діями працівників КМУ ДВБ Національної поліції, полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у місті Києві та СБУ.

Їх затримано в порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру за ч.2 ст.189 (Вимагання) та ч.2 ст.198 (Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За місцем мешкання та у службових кабінетах викритих поліцейських, а також за місцем проживання інших учасників цієї групи, проведено 20 санкціонованих обшуків.

Виявлено і вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, наркотичні речовини, цінні речі, мобільні телефони та банківські картки, походження і власники яких будуть встановлюватися.

Поліції зазначають, що на теперішній час тривають заходи щодо встановлення можливої причетності до злочинної діяльності викритих співробітників інших осіб, в тому числі і серед правоохоронців.

Триває слідство.