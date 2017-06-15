Грицак хоче, щоб журналісти не говорили з "п'ятою колоною"

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Четвер, 15 червня 2017, 18:08

Директор Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що українське суспільство, і зокрема медіа, повинні об'єднатися проти "п'ятої колони".

Про це йдеться у його заяві на сайті СБУ.

У ній Грицак каже, що "ворожа п’ята колона, яку ворог готував, плекав, підгодовував задовго до початку відкритого нападу на Україну, ще не знешкоджена повністю. У своїй брудній роботі вона намагається спритно маніпулювати недосконалістю українського законодавства та найвищою демократичною цінністю нашого народу – свободою слова".

При цьому Грицак не вказує, кого саме має на увазі.

Він зазначає, що "адекватна відсіч ворогу вимагає рішучих спільних дій, поєднання сили права та сили громадської думки, як зброї проти російської агресії в інформаційному просторі".

"Наша мета ‒ надати у Кримінальному кодексі України адекватну правову оцінку всім формам і методам гібридної війни. В умовах агресії не тільки військові статути пишуться кров’ю, але і закони для зрадників та пособників агресора. Це – сила права", - заявляє Грицак.

"По-друге, укласти акт інформаційної єдності українських журналістів у протистоянні ворогу. Російська пропаганда є зброєю, за допомогою якої противник намагається зруйнувати нашу віру в свободу слова і демократію. Відповіддю на цю пропаганду має стати бойкот усім представникам п’ятої колони Російської Федерації в інформаційному просторі України", - додав він.

За його словами "представники п'ятої колони" мають стати "персонами нон-грата на вітчизняних інформаційних ресурсах".

"Для прихильників "путінського руського міра" має залишитися лише "кісельовсько-соловйовський" майданчик", - заявив Грицак.

Українська правда

Теми: Грицак СБУ медіа ЗМІ
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