Суд зняв обмеження на вивезення речей з Криму

893 перегляди
0
Четвер, 15 червня 2017, 19:28

Апеляційний адміністративний суд Києва скасував пункт 1 постанови Кабміну №1035 від 16 грудня 2015 року, яка забороняла перевозити товари на материкову частину України з тимчасово окупованого Криму, та навпаки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини з питань Криму.

"Ми просимо всіх осіб, які перетинають КПВВ з Кримом після 14 червня 2017 року та зазнають будь-яких перешкод у провезенні речей особистого вжитку, звертатись до наших приймалень за безоплатною правовою допомогою", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, пункт 1. вказаної постанови забороняв на період тимчасової окупації поставку товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком:

- особистих речей громадян, визначених частиною першою статті 370 Митного кодексу України (крім товарів, визначених пунктом 24 частини першої зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі;

- соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну особу, за переліком згідно з додатком.

Українська правда

Теми: Крим права людини суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія намагається завезти в Крим газотурбіни в обхід санкцій - росЗМІ 15 червня 2017, 12:49
Путін готовий задіяти всі засоби, щоб не повертати Крим 15 червня 2017, 10:27
Прикордонники заборонили в'їзд в Україну двом журналістам LifeNews 14 червня 2017, 13:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд зняв обмеження на вивезення речей з Криму
Ймовірний організатор замаху на Чорновол повісився сам – прокуратура
Знайдено повішеним імовірного організатора замаху на Чорновол
Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію до 12 липня – журналіст
Усі новини
На власному досвіді

15 років пропрацювати в секс-шопі

День донора

Донорство в Україні: роль та витрати держави