Суд зняв обмеження на вивезення речей з Криму

Апеляційний адміністративний суд Києва скасував пункт 1 постанови Кабміну №1035 від 16 грудня 2015 року, яка забороняла перевозити товари на материкову частину України з тимчасово окупованого Криму, та навпаки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини з питань Криму.

"Ми просимо всіх осіб, які перетинають КПВВ з Кримом після 14 червня 2017 року та зазнають будь-яких перешкод у провезенні речей особистого вжитку, звертатись до наших приймалень за безоплатною правовою допомогою", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, пункт 1. вказаної постанови забороняв на період тимчасової окупації поставку товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком:

- особистих речей громадян, визначених частиною першою статті 370 Митного кодексу України (крім товарів, визначених пунктом 24 частини першої зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі;

- соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну особу, за переліком згідно з додатком.

Українська правда