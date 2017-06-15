День в АТО: 20 обстрілів, під вогонь РСЗВ потрапила Мар'їнка

Від початку доби проросійські бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку близько 7.00 години незаконні збройні формування з реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали Мар’їнки.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено декілька осель. Стіни будівель посічено осколками, понівечено дахи та присадибні споруди, вибито шибки. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

На тій же ділянці фронту, а також біля Павлополя, бойовики били зі 120-мм мінометів, а поблизу Красногорівки вдень застосовували міномети калібру 82 мм.

Окрім того, НЗФ продовжують вдаватись до збройних провокацій проти українських воїнів в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Талаківки та Чермалика. Там у четвер бойовики вели вогонь з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Донецький напрямок. Ще до світанку російсько-терористичні бандформування з передмістя тимчасово окупованої Горлівки здійснили щільний обстріл наших позицій поблизу селища Південне з артилерії калібру 122 мм. В той самий час загарбники інтенсивно обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Кам'янки з танків та мінометів калібру 120 мм", - сказано у повідомленні.

У другій половині дня під вогнем бойовиків з 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів опинились оборонні укріплення українських воїнів неподалік Новолуганського.

Окрім того, біля Верхньоторецького, а також в районі Кам'янки та у південному передмісті Авдіївки НЗФ вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру.

"Луганський напрямок. Тут сьогодні окупанти дещо знизили свою ворожу активність. Втім, без порушень з їхнього боку не минулось. Так, ще за темної пори доби противник намагався спровокувати воїнів сил АТО в районі Новозванівки, обстрілюючи їх зі стрілецької зброї. Також бандити били з ручних протитанкових гранатометів неподалік селища Малинове. Вдень бойовики здійснили обстріл невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм по одному з наших опорних пунктів поблизу Катеринівки", - сказано у повідомленні.

Відповідно до інформації, втрат серед українських воїнів внаслідок бойових дій протягом дня не було.

Українська правда