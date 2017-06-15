У Маріуполі поліцейський за 15 тис обіцяв отримання водійських прав
У Маріуполі на отриманні хабара у сумі 15 600 грн викрили працівника поліції.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.
Правоохоронці встановили, що працівник поліції за попередньою змовою з цивільною особою сприяв незаконній видачі громадянам (яким заборонено їх отримувати) водійських прав. За свої "послуги" правоохоронець вимагав неправомірну вигоду.
Поліцейського викрили у четвер під час отримання 15 600 грн хабара.
Наразі вирішується питання про його затримання.
Українська правда
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