У Маріуполі поліцейський за 15 тис обіцяв отримання водійських прав

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Четвер, 15 червня 2017, 23:41

У Маріуполі на отриманні хабара у сумі 15 600 грн викрили працівника поліції.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Правоохоронці встановили, що працівник поліції за попередньою змовою з цивільною особою сприяв незаконній видачі громадянам (яким заборонено їх отримувати) водійських прав. За свої "послуги" правоохоронець вимагав неправомірну вигоду.

Поліцейського викрили у четвер під час отримання 15 600 грн хабара.

Наразі вирішується питання про його затримання.

Українська правда

Теми: корупція поліція
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