Прихильники Навального втекли в Україну через претензії Роскомнадзору

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П'ятниця, 16 червня 2017, 00:43

Двоє симпатиків ФБК Олексія Навального виїхали з РФ до Києва побоюючись переслідування правоохоронними органами, але поки не просили надати їм політичний притулок.

Про це вони розповіли російській службі Бі-бі-сі.

Йдеться про IT-консультанта Фонду боротьби з корупцією Владислава Здольнікова і політичного активіста Олександра Брусенцева.

У розмові з Російською службою Бі-бі-сі активісти уточнили, що залишили територію Росії і виїхали до Києва після того, як стало відомо про скаргу, яку Роскомнадзор направив в МВС. У ній відомство просило перевірити прихильників ФБК, заснованого опозиціонером Олексієм Навальним, оскільки вважає, що вони можуть бути причетні до організації помилкових блокувань інтернет-сайтів.

Про лист Роскомнадзора в МВС вранці 15 червня повідомила газета "Ведомости": скарга була направлена ​​після того, як минулого тижня кілька сайтів, не внесених до чорного списку відомства, виявилися заблоковані через уразливість в системі блокувань.

Серед заблокованих були інтернет-кінотеатр Ivi, панель управління хостингом в кабінеті користувачів хостинг-провайдера Selectel і сайт видання "Медуза". Також з цією вразливістю пов'язували масштабний збій в роботі онлайн-сервісів Сбєрбанку, що вплинув на користувачів ще кількох великих російських банків.

Дізнавшись про заяву МВС, прихильники ФБК вирішили на деякий час покинути Росію і в ніч на четвер перетнули кордон в пункті пропуску Троєбортне-Бачівськ

Вони підкреслили, однак, що з проханням про отримання політичного притулку до української влади вони поки звертатися не мають наміру.

"Ми нікому не віддавали наші паспорти, зовсім недавно дісталися до Києва і поки хочемо почекати деякий час, щоб подивитися, як буде розвиватися ситуація навколо скарги Роскомнадзора в МВС, - розповів Російській службі Бі-бі-сі Владислав Здольников. - Залежно від того , як будуть розвиватися події у цій справі, ми вже приймемо рішення: повертатися нам в Росію чи ні".

Раніше повідомлялося, що двоє російських опозиціонерів попросили політичного притулку на території України. Обох чоловіків пропустили через кордон за встановленим порядком і направили до Міграційної служби України.

Теми: Росія кордон
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