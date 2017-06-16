США таки привітали росіян з Днем Росії, 3 дні потому

У привітанні, адресованому Росії, Держдепартамент США висловив надію, що дві країни зможуть разом підтримувати міжнародний мир, якщо будуть притримуватися фундаментальних цінностей.

Вітання з'явилося на сайті Держдепартаменту США у четвер, 15 червня.

"Відносини між США і Росією тягнуться корінням до перших днів нашої республіки. Сьогодні наші країни поділяють унікальну відповідальність за підтримання миру і стабільності, а також співробітництво з питань, що мають глобальне значення. Ми вважаємо, що ми якнайкраще зможемо досягти цього, якщо разом будемо підтримувати основні цінності людської гідності та свободи", - йдеться в привітанні.

Раніше посольство Росії обурилося, що вперше за багато років ними не було отримано привітання від влади США з днем ​​Росії, який відзначався 12 червня.

Як відомо, 12 червня – у День Росії – в багатьох російських містах пройшли акції проти корупції. У Санкт-Петербурзі і Москві силовики грубо хапали учасників мітингів і, за даними ЗМІ, затримали загалом понад 1200 осіб.

У той самий день Сполучені Штати засудили затримання учасників протестних акцій проти корупції в Росії і закликали негайно їх звільнити.