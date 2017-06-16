США можуть підтримати альтернативу Мінським угодами

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П'ятниця, 16 червня 2017, 03:54

США можуть підтримати відмінний від мінського формат врегулювання кризи в Україні, якщо він буде вироблений і послужить меті досягнення світу.

Про це повідомила представник державного департаменту США Хізер Нойерт, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо сторони дійдуть якої-небудь угоди при дотриманні іншого механізму, і якщо вона буде успішною, ми підтримали б її", - сказала вона, зазначивши, що "США продовжують бути віддані мінським угодами".

Нойерт в той же час додала, що Вашингтон продовжує закликати сторони мінських угод дотримуватися їх.

"Ми не задоволені прогресом у виконанні угоди і глибоко стурбовані ескалацією насильства на Донбасі", - підкреслила вона.

При цьому Нойерт додала, що "не чула, щоб США пропонували якийсь новий план".

Раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи врегулювання ситуації навколо Донбасу за допомогою укладення нової угоди, яка може відрізнятися від Мінських угод.

Теми: Мінські угоди Донбас США
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