США можуть підтримати альтернативу Мінським угодами
США можуть підтримати відмінний від мінського формат врегулювання кризи в Україні, якщо він буде вироблений і послужить меті досягнення світу.
Про це повідомила представник державного департаменту США Хізер Нойерт, передає Інтерфакс-Україна.
"Якщо сторони дійдуть якої-небудь угоди при дотриманні іншого механізму, і якщо вона буде успішною, ми підтримали б її", - сказала вона, зазначивши, що "США продовжують бути віддані мінським угодами".
Нойерт в той же час додала, що Вашингтон продовжує закликати сторони мінських угод дотримуватися їх.
"Ми не задоволені прогресом у виконанні угоди і глибоко стурбовані ескалацією насильства на Донбасі", - підкреслила вона.
При цьому Нойерт додала, що "не чула, щоб США пропонували якийсь новий план".
Раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи врегулювання ситуації навколо Донбасу за допомогою укладення нової угоди, яка може відрізнятися від Мінських угод.
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