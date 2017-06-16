Майк Пенс найняв адвоката у зв'язку з розслідуванням про зв'язки з РФ

Віце-президент США Майк Пенс найняв адвоката, який буде відповідати на питання слідства про можливу змову між Росією і кампанією президента Дональда Трампа в 2016 році.

Про це пише The Washington Post.

Офіс Пенса підтвердив у четвер, що він найняв голову адвокатського бюро McGuireWoods LLP Річарда Каллена, щоб той допомагав йому відповідати на запити спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування про російське втручання у вибори в США.

"Віце-президент повністю зосереджений на своїх обов'язках, здійснюючи програму президента і з нетерпінням очікує якнайшвидшого завершення цього питання", - сказав у своїй заяві представник Пенса Джаррод Аген.

Помічники сказали, що віце-президент розглянув кілька кандидатів, перш ніж зупиниться на Каллены і прийняв остаточне рішення на цьому тижні. Вони відмовилися сказати, що змусило Пенса найняти зовнішнього адвоката і перенаправляти всі питання, пов'язані з розслідуванням, йому.

Раніше президент Трамп з цією ж метою найняв юриста з Нью-Йорка Марка Касовіца.

Як відомо, спецпрокурор Роберт Мюллер і комітети з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу США ведуть розслідування російського втручання в американські вибори і ймовірних зв'язків між соратниками Трампа і Кремлем.

Раніше повідомлялося, що Трамп потрапив під розслідування Мюллера. Спецпрокурор з'ясовує, чи не намагався президент впливати або протидіяти правосуддю.