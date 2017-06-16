Водопостачання Донбасу відновлене

Південно-Донбаський водогон знову працює на повну потужність та забезпечує водою населення Донбасу.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"15-го червня пуско-налагоджувальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були завершені. Насосна станція першого підйому водоводу знову працює на повну потужність та забезпечує водою населення Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Ця станція є одним з найважливіших вузлових об’єктів у системі водопостачання регіону.

Як підкреслюють військові, ця станція, як і інші критичні екологічні об’єкти цивільної інфраструктури Донбасу знаходиться під особливою увагою керівництва АТО щодо недопущення будь-яких порушень режиму припинення вогню, навіть, коли ЗСУ мають потребу відкрити вогонь у відповідь.

"Всі ці об’єкти мають постійні гарантії безпеки з боку Збройних Сил України, в той час як, з боку НЗФ ОРДО такі гарантії відсутні. Тому, важко передбачити, скільки часу насосна станція зможе працювати в штатному режимі", - наголошує українська сторона СЦКК.

Як відомо, 10 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній Києву території сталося пошкодження двох високовольтних ЛЕП і трансформаторної підстанції, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону.

Ця насосна станція забезпечує водою 4 фільтрувальні станції на підконтрольній Україні території: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха), Старокримську №1 та №2 (м. Маріуполь).

Відтак, без централізованого водопостачання кілька днів жили 72 населених пункти (388 тисяч осіб) у Покровському, Селидовському, Волноваському, Добропільському, Мар’їнському районах області й смт Олександрівка.