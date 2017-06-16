США можуть прийняти рішення про надання "Джевелінів" до кінця року - Парубій

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П'ятниця, 16 червня 2017, 08:01

Адміністрація США може прийняти рішення, позитивне чи негативне, про надання оборонної зброї Україні до кінця нинішнього року. 

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів журналістам у четвер, після зустрічі зі спікером Палати представників американського Конгресу Полом Раяном, передає Укрінформ.

"Ми проговорювали, власне, збільшення фінансування (на допомогу Україні – ред.) в бюджеті (США – ред.) на 2018 рік і, звичайно, ми обговорювали питання надання Україні летального оборонного озброєння", - зауважив голова Верховної Ради.

При цьому він підкреслив, що з усіма, з ким зустрічався протягом перших трьох днів візиту до США, відчув підтримку. За його словами, питання зброї для України вже не є закритою темою в адміністрації, по ньому знову ведуться дискусії.

"І я сподіваюся на позитивне рішення стосовно надання Україні летального озброєння, в першу чергу, протитанкових комплексів "Джевелін", і дуже розраховую, що в тому числі, мій приїзд сприятиме тому, щоб це питання було вирішене", - зазначив Парубій.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо термінів, коли, на його погляд, ці дискусії можуть дійти логічного висновку, український спікер зазначив, що не хотів би називати конкретних дат.

"Але я думаю, що рішення мало би бути прийнято до кінця цього року… Рішення, яке б воно не було – чи позитивне, чи негативне – але я думаю, це дискусія кількох місяців, і восени ми зможемо вийти на кінцеве рішення з цього приводу", - зауважив спікер українського парламенту.

Теми: АТО США зброя
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