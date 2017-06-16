Захист Януковича знайшов зачіпку для закриття справи про держраду

Захист Віктора Януковича вважає, що суд має повернути прокурору звинувачення екс-президента у державній зраді, а проводити спеціальний (заочний) розгляд справи недоречно.

Оболонський райсуд Києва на чолі з Владиславом Дев'ятком після заяви адвокатів пішов у нарадчу кімнату у підготовчому засіданні у справі про державну зраду Януковича.

Адвокат Віталій Сердюк заявив клопотання про повернення звинувачувального акту прокурору, бо вважає, що він не має юридичної ваги у судовому засіданні, оскільки всі дії, здійснені прокурорами після 27 грудня 2016 року, є неправочинними, а зібрані дані – юридично нікчемними.

За словами Сердюка, цей звинувачувальний акт не має права розглядатися в суді, а прокуратура повинна "не піддаватися політичному тиску" і "закрити дане кримінальне провадження".

Захист також попросив викликати й допитати свідків у рамках розгляду питання про застосування заочної процедури розслідування, щоб вони довели, що Янукович ризикує життям в Україні, а від слідства не переховується.

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