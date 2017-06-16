Глава поліції Києва не готовий ставитись до проституції по-європейськи

Начальник поліції Києві Андрій Крищенко каже, що оскільки не жив в Європі, він не готовий погодитись на легалізацію проституції.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я ріс і виховувався в цій країні і не вважаю, що легалізація проституції - це правильно. Легалізувати - це ніби підштовхувати жінок до цього заняття", - зазначив Крищенко.

На його думку, державі слід забезпечувати жінок рівними правами та умовами в навчанні і побудові кар'єри, а не заохочувати такий рід заняття.

"Думаю, що ми можемо побудувати сильну Україну і без легалізації проституції. Хоча в Європі це є, але я не народився там і не жив, і у мене не той рівень толерантності саме до цього питання", - додав голова столичного управління Нацполіції.

За його словами, правоохоронці щоденно розслідують факти втягування в проституцію, створення притонів, сутенерства і торгівлі людьми, і легалізація цього явища не зможе вилучити з нього кримінальну складову.

"Легалізація проституції вже точно не зменшить криміналізації цієї сфери. Навіть якщо будуть легальні повії, які сплачуватимуть податки, навколо них будуть нелегальні сутенери, кримінал: з них і гроші вимагатимуть, і напади здійснюватимуть", - переконаний Крищенко.

Як повідомлялося, у травні київські правоохоронці затримали 6 учасників злочинної групи, які тривалий час із застосуванням насильства втягували жінок у зайняття проституцією.