Порошенко розповів, як ходив на нічні чергування з дружиною

1853 перегляди
0
П'ятниця, 16 червня 2017, 12:27

Президент Петро Порошенко розповів, як ходив зі своєю дружиною на нічні чергування у лікарню.

Про це він сказав під час привітання медичних працівників.

"Треба дуже любити професію лікаря. Бо, якщо ти її не любиш, ти працювати не зможеш. Я це знаю абсолютно точно, оскільки з моїх 18 років разом з Мариною, яка тоді була майбутнім лікарем, кожну ніч ходив разом з нею на нічні чергування, бо дуже любив і люблю її", - сказав Порошенко.

"І ми порушували інколи інструкції. Я давав їй поспати годину і сам ходив, ставив уколи, робив певні визначення, які робили лікарі і ще тоді зрозумів, наскільки це важка і дуже вдячна праця", - сказав він.

Як відомо, перша леді країни Марина Порошенко стала телеведучою ранкової рубрики про спорт.  

Українська правда

Теми: Порошенко медицина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін відповів Порошенку на "немытую Россию" 15 червня 2017, 13:36
Петиція Порошенку про "Вконтакте" набрала голоси для розгляду 15 червня 2017, 12:34
Клімкін підтвердив зустріч Порошенка з Трампом 15 червня 2017, 00:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд вирішив почати розгляд справи Януковича по суті
КМДА вдвічі підвищила тариф на утримання будинків
Суд готовий надати Януковичу охорону в Україні
Хроніка 16 червня. Україна тренується жити без російського газу і з українськими піснями
Усі новини
Інтерв'ю

Режиссер Ханна Полак: Мы теряем человеческий облик, когда перестаем помогать

Фото

Лабрадору Фушіну лише місяць, а він уже поліцейський