Холодницький подав свою кандидатуру на пост віце-президента ФФУ

457 переглядів
0
П'ятниця, 16 червня 2017, 12:52

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України.

Це він підтвердив "Українській правді" 16 червня.

Він пояснив, що це його персональне рішення.

"ФФУ – це громадська організація. І діяльність в ФФУ це суто громадська діяльність, яка не заборонена законом", – сказав Холодницький,

Він наголосив, що у випадку перемоги буде займатись цією діяльністю лише в позаробочий час і безоплатно.

"Далі буде... Fair play!", – резюмував антикорупційний прокурор.

Українська правда

Теми: Холодницький футбол
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Холодницький про Насірова: Досвід з Онищенком змушує 5 разів перестрахуватися 4 червня 2017, 18:17
Холодницький розповів про арештоване майно Мартиненка 30 травня 2017, 14:31
Холодницький: Ляшко жодної інформації не надав, влаштував шоу 27 квітня 2017, 12:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд вирішив почати розгляд справи Януковича по суті
КМДА вдвічі підвищила тариф на утримання будинків
Суд готовий надати Януковичу охорону в Україні
Хроніка 16 червня. Україна тренується жити без російського газу і з українськими піснями
Усі новини
Інтерв'ю

Режиссер Ханна Полак: Мы теряем человеческий облик, когда перестаем помогать

Фото

Лабрадору Фушіну лише місяць, а він уже поліцейський