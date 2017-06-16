Холодницький подав свою кандидатуру на пост віце-президента ФФУ
Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України.
Це він підтвердив "Українській правді" 16 червня.
Він пояснив, що це його персональне рішення.
"ФФУ – це громадська організація. І діяльність в ФФУ це суто громадська діяльність, яка не заборонена законом", – сказав Холодницький,
Він наголосив, що у випадку перемоги буде займатись цією діяльністю лише в позаробочий час і безоплатно.
"Далі буде... Fair play!", – резюмував антикорупційний прокурор.
Українська правда
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