Холодницький подав свою кандидатуру на пост віце-президента ФФУ

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України.



Це він підтвердив "Українській правді" 16 червня.



Він пояснив, що це його персональне рішення.

"ФФУ – це громадська організація. І діяльність в ФФУ це суто громадська діяльність, яка не заборонена законом", – сказав Холодницький,

Він наголосив, що у випадку перемоги буде займатись цією діяльністю лише в позаробочий час і безоплатно.

"Далі буде... Fair play!", – резюмував антикорупційний прокурор.

Українська правда