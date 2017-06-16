НАБУ пояснило, чому повторно затримали поплічника Онищенка

Спільника народного депутата Олександра Онищенка Валерія Постного вночі затримали на виході з СІЗО у справі про розкрадання газового конденсату.

Це слідує з повідомлення Національного антикорупційного бюро України.

"Обвинуваченого у так званій "газовій справі" опівночі 16 червня випустили з Лук'янівського СІЗО після того, як сплив термін утримання його під вартою, а колегія суддів у даній справі за 15 днів з моменту направлення обвинувального акту до суду не змогла вирішити питання про продовження строку дії запобіжного заходу фігуранту", – пояснює відомство.

Однак детективи НАБУ під керівництвом САП "у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання газового конденсату, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", затримали особу, яка є обвинуваченою в іншому провадженні – скерованій до суду так званій "газовій справі".

"Особу затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу", – інформує НАБУ.

Досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу за договорами спільної діяльності з "Укргазвидобуванням", у результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.

Слідство встановило ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб.

30 травня 2017 року справу стосовно 8 учасників "газової схеми" скерували до Солом’янського райсуду Києва.

Слідство називає Валерія Постного одним із ключових фігурантів справи Олександра Онищенка. Згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

Постного арештували й узяли під варту рішенням Солом'янського райсуду 18 червня 2016 року, тоді йому призначили заставу у 1,5 мільйона гривень.

3 серпня минулого року Апеляційний суд Києва збільшив заставу для Постного до 250 мільйонів гривень.

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявляли, що Постний є співзасновником і бенефіціаром компаній у Німеччині й на Кіпрі.