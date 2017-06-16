НАБУ пояснило, чому повторно затримали поплічника Онищенка

1194 перегляди
0
П'ятниця, 16 червня 2017, 13:01

Спільника народного депутата Олександра Онищенка Валерія Постного вночі затримали на виході з СІЗО у справі про розкрадання газового конденсату.

Це слідує з повідомлення Національного антикорупційного бюро України.

"Обвинуваченого у так званій "газовій справі" опівночі 16 червня випустили з Лук'янівського СІЗО після того, як сплив термін утримання його під вартою, а колегія суддів у даній справі за 15 днів з моменту направлення обвинувального акту до суду не змогла вирішити питання про продовження строку дії запобіжного заходу фігуранту", – пояснює відомство.

Однак детективи НАБУ під керівництвом САП "у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання газового конденсату, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", затримали особу, яка є обвинуваченою в іншому провадженні – скерованій до суду так званій "газовій справі".

"Особу затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу", – інформує НАБУ.

Досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу за договорами спільної діяльності з "Укргазвидобуванням", у результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.

Слідство встановило ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб.

30 травня 2017 року справу стосовно 8 учасників "газової схеми" скерували до Солом’янського райсуду Києва.

Слідство називає Валерія Постного одним із ключових фігурантів справи Олександра Онищенка. Згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

Постного арештували й узяли під варту рішенням Солом'янського райсуду 18 червня 2016 року, тоді йому призначили заставу у 1,5 мільйона гривень.

3 серпня минулого року Апеляційний суд Києва збільшив заставу для Постного до 250 мільйонів гривень.

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявляли, що Постний є співзасновником і бенефіціаром компаній у Німеччині й на Кіпрі.

Теми: Онищенко газ НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ затримало фігуранта "справи Онищенка" Постного на виході з СІЗО 16 червня 2017, 01:11
Савченко пояснила, що робила у суді у справі Онищенка 14 червня 2017, 18:50
Мельничук і Онищенко вийшли з "Волі народу" 9 червня 2017, 11:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Курченко продає українське вугілля з АТО до Туреччини
За час АТО загинули 2696 українських військових – Міноборони
У штабі АТО уточнили втрати за добу
Поліція почала затримання у справі вбивства Вороненкова
Усі новини
Донорство

5 міфів про донорство крові

Олесь Ульяненко

Що потрібно знати про культового письменника