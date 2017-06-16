Поліція почала затримання у справі вбивства Вороненкова

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П'ятниця, 16 червня 2017, 13:09
РИА НОВОСТИ

У Павлограді Дніпропетровської області представники Генпрокуратури і поліції проводять слідчі дії у справі про загибель екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це у п'ятницю повідомляє сайт Національної поліції.

"У рамках цього кримінального провадження правоохоронці проводять затримання осіб, яких підозрюють у причетності до цього злочину. Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема – обшуки. Затриманих правоохоронці доставляють до відділів поліції для подальших необхідних слідчих дій", - сказано у повідомленні.

Як відомо Вороненкова вбили 23 березня, коли він виходив з готелю у Києві із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Охоронець поранений. Він зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця екс-депутата Держдуми помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що Вороненкова вбив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який народився в Севастополі.

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Українська правда

Теми: убивство Київ поліція
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