За час АТО загинули 2696 українських військових – Міноборони

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П'ятниця, 16 червня 2017, 13:12

З початку російської агресії проти України загинули 2696 українських військових, 9903 отримали поранення.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Всього з початку російської агресії проти України загинуло воїнів станом на сьогодні 2696, і 9903 поранені", - сказав він.

Як повідомлялося, в середині квітня Міноборони заявляло про загибель 2652 військових в зоні антитерористичної операції.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з 16 лютого по 15 травня 2017 року на Донбасі загинули 36 мирних жителів, ще 157 - зазнали поранень, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Теми: АТО Донбас митниця Міноборони
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