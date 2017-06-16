У штабі АТО уточнили втрати за добу
За добу 15 червня в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий.
Такі дані на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український воїн", – сказав полковник.
У коментарі "Українській правді" Лисенко уточнив, що це сталося в Гнутовому внаслідок ворожого обстрілу.
Крім цього речник АТО підтвердив інформацію Луганської військово-цивільної адміністрації, що вже цієї доби вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця.
Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.