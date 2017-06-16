У штабі АТО уточнили втрати за добу

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П'ятниця, 16 червня 2017, 13:10

За добу 15 червня в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий.

Такі дані на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український воїн", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко уточнив, що це сталося в Гнутовому внаслідок ворожого обстрілу.

Крім цього речник АТО підтвердив інформацію Луганської військово-цивільної адміністрації, що вже цієї доби вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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