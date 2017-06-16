Комітет виборців назвав найбільших популістів Ради

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П'ятниця, 16 червня 2017, 13:33

Антилідером рейтингу фінансового популізму за кількістю нереалістичних законопроектів є фракція "Опозиційного блоку".

Такі дані дослідження в рамках проекту "Дослівно" публікує 16 червня Комітет виборців України.

Зазначається, що аналіз було проведено на основі висновків Міністерства фінансів щодо можливостей фінансової реалізації законопроектів.

За січень-травень 2017 р. Мінфін надав експертні висновки щодо 738 проектів законів. Із них кожен третій (296 законопроектів) отримав негативний висновок міністерства.

 
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Таким чином за січень-травень депутати Опоблоку подали 75 законопроектів, із яких 61, або 81%, отримали негативний висновок Мінфіну.

На другому місці Радикальна партія Олега Ляшка. Депутати РПЛ долучилися до розробки 79 законопроектів, із яких 56, або 71%, були визнані нереалістичними до виконання.

На третьому місці депутати "Волі Народу" – 65% їхніх законопроектів отримали негативний висновок Мінфіну.

Результати по інших політичних силах: ВО "Батьківщина" – 58% нереалістичних законопроектів, "Відродження" – 57%, "Самопоміч" – 55%, БПП – 54%, "Народний Фронт" – 49%.

Голова КВУ Олексій Кошель вважає такі показники загрозливими для роботи Верховної Ради

"Той факт, що Мінфін "рубає" кожен третій законопроект свідчить про 2 масштабних проблеми в українському парламенті: по-перше, низька якість проектів законодавчих актів; по-друге, масштаби популізму, які вже стали загрозливими для парламентської роботи", – зазначив він.

Щодо методології дослідження у КВУ зазначають, що у випадку, якщо серед авторів законопроекту були депутати різних фракцій та груп, такий проект закону зараховувався як ініціатива кожної із таких політичних сил.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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