Комітет виборців назвав найбільших популістів Ради
Антилідером рейтингу фінансового популізму за кількістю нереалістичних законопроектів є фракція "Опозиційного блоку".
Такі дані дослідження в рамках проекту "Дослівно" публікує 16 червня Комітет виборців України.
Зазначається, що аналіз було проведено на основі висновків Міністерства фінансів щодо можливостей фінансової реалізації законопроектів.
За січень-травень 2017 р. Мінфін надав експертні висновки щодо 738 проектів законів. Із них кожен третій (296 законопроектів) отримав негативний висновок міністерства.
Таким чином за січень-травень депутати Опоблоку подали 75 законопроектів, із яких 61, або 81%, отримали негативний висновок Мінфіну.
На другому місці Радикальна партія Олега Ляшка. Депутати РПЛ долучилися до розробки 79 законопроектів, із яких 56, або 71%, були визнані нереалістичними до виконання.
На третьому місці депутати "Волі Народу" – 65% їхніх законопроектів отримали негативний висновок Мінфіну.
Результати по інших політичних силах: ВО "Батьківщина" – 58% нереалістичних законопроектів, "Відродження" – 57%, "Самопоміч" – 55%, БПП – 54%, "Народний Фронт" – 49%.
Голова КВУ Олексій Кошель вважає такі показники загрозливими для роботи Верховної Ради
"Той факт, що Мінфін "рубає" кожен третій законопроект свідчить про 2 масштабних проблеми в українському парламенті: по-перше, низька якість проектів законодавчих актів; по-друге, масштаби популізму, які вже стали загрозливими для парламентської роботи", – зазначив він.
Щодо методології дослідження у КВУ зазначають, що у випадку, якщо серед авторів законопроекту були депутати різних фракцій та груп, такий проект закону зараховувався як ініціатива кожної із таких політичних сил.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.