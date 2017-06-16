Міграційна служба умила руки від громадянств Насірова

1256 переглядів
0
П'ятниця, 16 червня 2017, 14:28

Державній міграційній службі невідомо про наявність іноземного громадянства у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

При цьому вона не планує просити таку інформацію у інших відомств, ідеться у відповіді Міграційної служби на запит "Українських новин".

"На сьогодні Державна міграційна служби не володіє офіційною інформацією про набуття Насіровим Р.М. іноземного громадянства", – сказано в ньому.

Крім того, Міграційна служба стверджує, що не планує вимагати документи в інших відомств щодо громадянства Насірова.

"Державна міграційна служба не має правових підстав для звернення до уповноважених органів щодо витребування інформації (документів) про набуття Насіровим Р.М. громадянства іноземної держави", – заявило відомство.

Міграційна служба додала, що в багатьох державах інформація про громадянство особи належить до сфери приватного життя і не підпадає під оприлюднення.

Також вона повідомила, що не веде обліку осіб, які отримали громадянство України, осіб, чиє громадянство було призупинено, і осіб, які отримали іноземне громадянство.

Як відомо, посольство Великобританії в Україні підтвердило спрямування листа до Національного антикорупційного бюро про наявність у Насірова британського паспорта.

Раніше Міграційна служба опрацювала інформацію про канадське громадянство Андрія Артеменка і направила її на розгляд Комісії з питань громадянства при президенті, внаслідок чого Петро Порошенко позбавив його громадянства України, а Верховна Рада – депутатських повноважень. Він попросив суд визнати протиправними дії ГПУ щодо його громадянства.

Теми: Насіров паспорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Насіров може постати перед судом Британії – посольство 16 червня 2017, 14:36
Посольство підтвердило, що Насірову давали британське громадянство 8 червня 2017, 13:27
Суд не захотів стягнути з Насірова 100 мільйонів 8 червня 2017, 11:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Насіров може постати перед судом Британії – посольство
ЗМІ назвали першого затриманого у справі про вбивство Вороненкова
Холодницького обрали одним з віце-президентів ФФУ
Мінімальна зарплата на початку 2018 року сягне 3 723 гривень
Усі новини
Донорство

5 міфів про донорство крові

Безвіз дає дорогу

Незвідана північ Польщі