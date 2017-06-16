Суд окупантів залишив під вартою українського активіста Балуха

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П'ятниця, 16 червня 2017, 14:57

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив без задоволення скаргу адвоката українського активіста Володимира Балуха без задоволення, термін утримання залишився колишнім – до 21 серпня.

Про це повідомляє в п'ятницю "Крим.Реаліі".

В ході засідання адвокат Дмитро Дінзе зазначив, що комплексна експертиза у справі швидше за все не буде закінчена до закінчення гранично допустимого терміну судового процесу. Також він наголосив на відсутності доказів у сторони звинувачення щодо підстав тримання під вартою Балуха.

Сам активіст назвав те, що відбувається "оксюмороном" і зажадав показати ту шкалу соціальної стійкості, за якою його тримають за гратами.

На попередньому засіданні суд також залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту Балуха про утримання його під вартою до 4 вересня. При цьому суд скоротив термін перебування активіста під арештом до 21 серпня.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

Нагадаємо, Володимир Балух вивісив у Криму над своїм будинком в селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

Теми: Крим права людини
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