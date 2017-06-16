СБУ затримала бізнесмена, який допомагав ЛНРівцям технікою

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П'ятниця, 16 червня 2017, 15:40

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".

За даними СБУ, у 2015-2016 роках він "надавав у розпорядження незаконних збройних формувань власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками фортифікаційних споруд, окопування танків та військових транспортних засобів на полігонах Луганської області".

Оперативники з Тернопільської області "затримали колаборанта в одному з районів столиці".

 
СБУ затримала бізнесмена, який допомагав "ЛНР"
СБУ

Кримінальне провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України".

"Під час обшуків за місцем проживання та ведення господарської діяльності луганчанина правоохоронці вилучили документацію, готівку і банківські картки, що використовувалися його спільниками для перерахунку коштів бойовикам", – інформує СБУ.

 
 

Кримінальне провадження стосовного одного з них, відкрите за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, наразі розглядає Тернопільський міськрайсуд.

Бізнесмену оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Теми: "ЛНР" СБУ бізнес
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