Постного арештували на 2 місяці, застава – 10 мільйонів

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П'ятниця, 16 червня 2017, 16:31

Солом'янський суд Києва взяв під варту на 2 місяці обвинуваченого у так званій "газовій справі Онищенка" Валерія Постного.

Таке рішення оголосив суддя Агафонов, передає Громадське.

Водночас Постному визначили розмір застави – 10 мільйонів гривень.

Під час засідання суд відмовив народному депутату Надії Савченко у проханні взяти Постного на поруки.

Прокурори вимагали для Постного заставу в 50 мільйонів гривень.

Вказується, що інших сім обвинувачених залишаються на волі без запобіжних заходів.

Як відомо, фігуранта "газової справи Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Слідство називає Постного одним з ключових фігурантів справи Онищенка – згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Теми: Онищенко поліція суд
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