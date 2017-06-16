Підозрюваного у вбивстві Вороненкова посадили під арешт

Голосіївський райсуд столиці заарештував без права на заставу підозрюваного у вбивстві російського депутата Дениса Вороненкова

Відповідний запобіжний захід був обраний судом на засіданні у п'ятницю, 16 червня 2017 року, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона зазначила, що 36-річному мешканцю міста Павлоград Дніпропетровської області, якого напередодні затримали за підозрою у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, інкримінується п.12 ч.2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб.

"У своєму клопотанні прокурор зазначив, що вказаний чоловік одночасно є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні, який на даний час розглядається Новомосковським райсудом Дніпропетровської області, за обвинуваченням у вчиненні серії насильницьких злочинів із застосуванням вогнепальної зброї", - написала Максимець на Facebook

При цьому, за її словами, у якості ризиків прокурор вказав на можливість підозрюваного переховуватись від слідства, впливати на свідків, знищити чи спотворити речі або документи, що мають значення у розслідуванні або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд, врахувавши доводи прокурора, визнав їх обґрунтованими та ухвалив взяти підозрюваного під варту строком на 60 діб.

Строк дії ухвали судом визначено до 13 серпня 2017 року.

Як відомо, за даними ЗМІ у Павлограді у справі вбивства Вороненкова у п'ятницю затримали місцевого активіста Ярослава Тарасенка.

Вороненкова вбили 23 березня біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Охоронець поранений. Він зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця екс-депутата Держдуми помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що Вороненкова вбив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який народився в Севастополі.

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Українська правда