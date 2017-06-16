ЗМІ: На акції проти перейменування проспекту Ватутіна відбулися сутички

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П'ятниця, 16 червня 2017, 21:44

У Києві під час акції проти перейменування проспекту Ватутіна в проспект Шухевича відбулося зіткнення між протестуювальниками і активістами партії "Національний корпус", кількох людей затримано.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови партії Назар Кравченко.

"Наші активісти вилучили блокнот, в якому записані виплати учасникам акції проти перейменування проспекту. Акцію супроводжували "тітушки", вони і почали бійку з нашими активістами", - сказав він.

Кравченко також повідомив, що в результаті зіткнень декілька активістів "Національного корпусу" були затримані, їхнє місцеперебування уточнюється.

Як повідомляють свідки зіткнень, акцію протесту, в якій брали участь близько 200 людей похилого віку з прапорами партії "Соціалісти", супроводжували кілька сотень молодих людей спортивної статури (так звані "тітушки"). Бійки з представниками "Національного корпусу" виникли під Московським мостом.

Правоохоронці - 7 екіпажів - з'явилися на місці події після того, як зіткнення вщухли.

Наразі обстановка на проспекті Ватутіна і Московському мосту нормалізувалася.

Теми: Київ декомунізація акції
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