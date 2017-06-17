Нападника на голову ТВК у Коцюбинському відправили під домашній арешт

Зловмиснику, який напав на голову ТВК у селищі Коцюбинське, присудили домашній арешт.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

"Його відпустили додому. Нас навіть не повідомили, коли буде суд, хоча навіть вчора ми з своєї ініціативи ходили до прокуратури області , давали свідчення й пропонували підтримку й всебічне сприяння. Це справа, яку взяв під контроль Генпрокурор Юрій Луценко. Як могло таке статися, що про те, коли буде суд не знала ні громада, де люди вже бояться ходити по вулиці, ні ЗМІ, які на загальнонаціональному рівні висвітлювали події, що сталися у селищі, ні навіть потерпіла Людмила Демченко, на яку напали"- зазначила селищна голова Ольга М атюшіна.

При цьому нардеп Ольга Червакова повідомила, що у нападника з'явився приватний адвокат. Вона зазначила, що раніше нападник зізнався, що у нього є значні борги, тому активісти припускають, що йому допоміг організатор злочину, щоб правоохоронці на нього не вийшли.

Як відомо, вранці 14 червня у селищі Коцюбинське молодий чоловік на замовлення побив голову ТВК селища Людмилу Демченко.