Нападника на голову ТВК у Коцюбинському відправили під домашній арешт

118 переглядів
0
Субота, 17 червня 2017, 00:32

Зловмиснику, який напав на голову ТВК у селищі Коцюбинське, присудили домашній арешт.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

"Його відпустили додому. Нас навіть не повідомили, коли буде суд, хоча навіть вчора ми з своєї ініціативи ходили до прокуратури області , давали свідчення й пропонували підтримку й всебічне сприяння. Це справа, яку взяв під контроль Генпрокурор Юрій Луценко. Як могло таке статися, що про те, коли буде суд не знала ні громада, де люди вже бояться ходити по вулиці, ні ЗМІ, які на загальнонаціональному рівні висвітлювали події, що сталися у селищі, ні навіть потерпіла Людмила Демченко, на яку напали"- зазначила селищна голова Ольга М атюшіна.

При цьому нардеп Ольга Червакова повідомила, що у нападника з'явився приватний адвокат. Вона зазначила, що раніше нападник зізнався, що у нього є значні борги, тому активісти припускають, що йому допоміг організатор злочину, щоб правоохоронці на нього не вийшли.

Як відомо, вранці 14 червня у селищі Коцюбинське молодий чоловік на замовлення побив голову ТВК селища Людмилу Демченко.

Теми: суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова посадили під арешт 16 червня 2017, 20:27
Постного арештували на 2 місяці, застава – 10 мільйонів 16 червня 2017, 16:31
Протести в РФ: Школяр отримав 2 місяці арешту без права на інтернет 16 червня 2017, 15:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова посадили під арешт
Порошенко доручив підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування
У п'ятницю в зоні АТО загинув український військовий – штаб
Головний інспектор Київської митниці, тікаючи від СБУ, спричинив ДТП
Усі новини
Фото

NASA помітило "бірюзові вихори" у Чорному морі

Медреформа на пальцях

Яку меддопомогу гарантуватиме держава