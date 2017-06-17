ЗМІ повідомляють про 70 загиблих під час пожежі в Лондоні

Число загиблих в результаті пожежі в лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower зросло до 70 осіб.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Number of people missing and feared dead from the #GrenfellTower fire has risen to 70, according to Sky sources pic.twitter.com/CLfPo5k0aq — Sky News (@SkyNews) June 16, 2017

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 16 червня, десятки протестуючих проти дій влади в зв'язку з пожежею в Grenfell Tower, увірвалися в будівлю ради лондонського округу Кенсінгтона і Челсі.

Вони вимагали оприлюднити повний список жертв трагедії, негайно переселити постраждалих в межах їх району, виплатити компенсацію за втрачене майно та провести перевірки в аналогічних будівлях в цьому районі.

Пізніше стало відомо, що постраждалим в результаті пожежі виділять 5 мільйонів фунтів допомоги.

Сильна пожежа сталася в багатоповерхівці Grenfell Tower в ніч на 14 червня. Будівля, в якій знаходилося 120 квартир, згоріла майже повністю.

За даними видання The Sun під час пожежі пропали безвісти не менше 65 людей. Згідно з останніми офіційними даними, на третій день після пожежі загиблими вважаються 30 осіб.