ЗМІ повідомляють про 70 загиблих під час пожежі в Лондоні

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Субота, 17 червня 2017, 01:05

Число загиблих в результаті пожежі в лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower зросло до 70 осіб.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 16 червня, десятки протестуючих проти дій влади в зв'язку з пожежею в Grenfell Tower, увірвалися в будівлю ради лондонського округу Кенсінгтона і Челсі.

Вони вимагали оприлюднити повний список жертв трагедії, негайно переселити постраждалих в межах їх району, виплатити компенсацію за втрачене майно та провести перевірки в аналогічних будівлях в цьому районі.

Пізніше стало відомо, що постраждалим в результаті пожежі виділять 5 мільйонів фунтів допомоги.

Сильна пожежа сталася в багатоповерхівці Grenfell Tower в ніч на 14 червня. Будівля, в якій знаходилося 120 квартир, згоріла майже повністю.

За даними видання The Sun під час пожежі пропали безвісти не менше 65 людей. Згідно з останніми офіційними даними, на третій день після пожежі загиблими вважаються 30 осіб.

Теми: Велика Британія
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