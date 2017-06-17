СБУ затримала адміністратора сепаратистської групи в "ВКонтакте"

Співробітники СБУ затримали жителя Павлограда Дніпропетровської області, який адміністрував сепаратистські спільноти в російській соціальній мережі "ВКонтакте".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що в 2016 році на чоловіка "вийшли" представники російських спецслужб, які запропонували йому адмініструвати і наповнювати антиукраїнське співтовариство в Інтернеті.

За вказівкою кураторів адміністратор розміщував статті, фотографії та відеоматеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. У матеріалах, зокрема, стверджувалося, що Україна є частиною Росії, а українська армія – не дієздатна.

Під час обшуків за місцем проживання у адміністратора оперативники СБУ виявили мобільні пристрої з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) КК України.