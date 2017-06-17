Трамп оприлюднив фінансову декларацію за 2016 рік

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Субота, 17 червня 2017, 05:34

Президент США Дональд Трамп представив свою фінансову декларацію за 2016 рік.

Документ був оприлюднений Управлінням з питань етики, передає CNN.

Декларація на 98 сторінках охоплює період з січня 2016 по 15 квітня 2017 року.

Так, в ній йдеться про те, що Трамп отримав 288 млн доларів за свої гольф-клуби.

Курорт Мар-а-Лаго у Флориді приніс йому 37,2 млн доларів. Відзначається, що в порівнянні з даними декларації за 2015 рік, дохід від курорту збільшився на 7,4 млн.

Також Трамп отримав 19,7 млн ​​доларів прибутку від його готелю в Вашингтоні Trump Hotel.

Ще близько 7 млн ​​доларів склав гонорар Трампа за книги. 11 млн він отримав за конкурс "Міс Всесвіт".

Крім того Трамп отримав 84 тис. доларів пенсії від Гільдії кіноакторів.

Як пише СNN, згідно із законодавством, Трамп міг не оприлюднювати свою фінансову декларацію до наступного року.

Білий дім заявив, що Трамп "вітав можливість" подати звіт "добровільно".

Теми: Трамп США
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