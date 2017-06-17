Адвокат: У справі про розстріли на Майдані опитано до 70% свідків

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Субота, 17 червня 2017, 06:50

У справі про розстріли на Майдані допитано 60-70% свідків.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат Віталій Титич.

"Ця справа вже більше року розглядається по суті. Вона глобально просунулася, але я повторюю, там тільки постраждалих більше 150 осіб", - сказав він.

На питання, скільки свідків допитали у цій справі, адвокат відповів: "60-70%".

Титич додав: "Процес іде, але об'єктивно він має ще тривати доволі довго. Об'єктивно оцінюючи до року – це позитивний сценарій. І якщо не буде втручань і зриву".

Теми: Майдан
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