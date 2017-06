Через загострення на Донбасі без води можуть лишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

Через загострення бойових дій на сході України щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води.

Про це йдеться у заяві фонду ЮНІСЕФ.

У фонді зазначили, що нещодавня ескалація збройного конфлікту призвела до руйнувань критично важливих об’єктів водопостачання.

"Доступ до води біля 3 мільйонів людей на сході України залежить від об’єктів водопостачання, які зараз перебувають на лінії вогню. Ми передбачаємо, що ще більше сімей опиняться без доступу до питної води. Це створює серйозні ризики поширення захворювань та інші небезпеки для дітей", – зазначила Регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

"Біля 400 тис. осіб, у тому числі 104 тис. дітей, не мали доступу до води протягом 4 днів на цьому тижні, оскільки обстрілами було зруйновано 2 водоочисні станції на Південнодонбаському водогоні. Термінові ремонтні роботи були завершені ввечері 15 червня", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Донецьку були пошкоджені лінії електропередач, які забезпечували енергопостачання до міської водоочисної станції, що може призвести до того, що доступ до питної води втратять більше, ніж 1 млн. людей.

"Коли об’єкти водопостачання зазнають пошкоджень, усі сторони конфлікту мають ... негайно припинити обстріли критично важливих об’єктів цивільної інфраструктури", – підкреслила Хан.

"ЮНІСЕФ закликає усі сторіни конфлікту негайно поновити свої зобов’язання щодо припинення вогню, які вони взяли на себе у Мінських домовленостях, підписаних у серпні 2015 р., та поважати норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо забезпечення можливості безперешкодно надавати гуманітарну допомогу", - закликали у дитячому фонді Організації об'єднаних націй.

У свою чергу у місії ОБСЄ зазначили, що за 4 останні дні насосна станція у н.п. Василівка (Донецька обл.) зупиняла свою роботу двічі через обстріли.

Never-ending story: in 4 days Vasylivka water stn stopped ops twice due to shelling. Each time SMM facilitated repairs #uncomfortabletruth